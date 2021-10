To infinity and beyond: Buzz Lightyear krijgt zijn eigen Pixarfilm, en de eerste beelden zien er goed uit

FILM Maker The Sopranos in gesprek over vervolg­film of -serie

22 oktober David Chase, de bedenker van ‘The Sopranos’, is in gesprek met HBO Max over een mogelijk nieuw deel van de iconische tv-serie. Net als de recent uitgebrachte ‘Sopranos’-film ‘The Many Saints of Newark’ zou het nieuwe deel zich afspelen voorafgaand aan de gebeurtenissen in de serie die tussen 1999 en 2007 te zien was bij HBO.