‘Titanic’-regisseur en Kate Winslet werken 25 jaar later opnieuw samen: “Ze was getraumatiseerd door ‘Titanic’”

Film KIJK. Na Winnie The Pooh en Bambi krijgt ook ‘The Grinch’ een horrorfilm: “Hij komt terug voor bloed”

Het is weer zover: tijd voor kerstfilms. De kerstklassieker ‘The Grinch' hoort zeker thuis in dat rijtje, maar nu zullen de liefhebbers een hele nieuwe kant van het groene monster te zien krijgen in ‘The Mean One’. Na Winnie The Pooh en Bambi zal ook de kersthatende Grinch in een horrorjasje worden gestoken. De makers losten alvast de eerste beelden. Deze zijn hierboven te bekijken.

30 november