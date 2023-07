Timothée Chalamet in topvorm en Hugh Grant als Oompa Loompa: dit zijn de eerste beelden van ‘Wonka’

Film IN BEELD. Margot Robbie in het zwart en Dua Lipa in een weinig verhullen­de jurk: ‘Barbie' ging in wereldpre­miè­re

De ‘Barbie’-koorts. Er is geen ontsnappen aan. Over twee weken verschijnt de langverwachte film van regisseur Greta Gerwig (eindelijk) in de cinemazalen en gisteren, op 9 juli, ging de prent in wereldpremière in Los Angeles. En daar kwam traditiegetrouw heel wat bekend volk op af. We zetten een aantal opvallende looks op een rijtje. Maar dé vraag van de avond blijft toch: waar is de roze outfit van Margot Robbie gebleven?