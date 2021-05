Timothée Chalamet heeft hoofdrol te pakken in nieuwe ‘Willy Wonka’-film

Film Move over , Johnny Depp. Het is namelijk Timothée Chalamet (25) die in de nieuwe ‘Willy Wonka’-film in de huid kruipt van de fictieve chocoladefabriekeigenaar. Volgens bronnen was Chalamet bovendien al vanaf het begin een van de topfavorieten.

Timothée Chalamet heeft een iconische rol te pakken. Na een rol in onder meer ‘Call Me By Your Name’ en ‘Interstellar’ speelt de acteur binnenkort de rol van Willy Wonka in een nieuwe film van Warner Bros. Het blijft bovendien niet alleen bij acteren, want Chalamet moet ook dansen én zingen in de film.

Derde film

Het is wel niet de eerste keer dat Warner Bros. een film maakt over Willy Wonka. In 1971 was er al ‘Willy Wonka & The Chocolate Factory’, een creatie die gebaseerd was op het kinderboek van Roald Dahl. In 2005 bracht het productiebedrijf nog een reboot uit met Johnny Depp als Wonka.

De regie van de derde film is in handen van Paul King en verschijnt normaal gezien in 2023. Ook David Heyman, verantwoordelijk voor de ‘Fantastic Beasts’-films, en Michael Siegel, manager van de Roald Dahl Estate, werken mee aan de nieuwe ‘Willy Wonka’-film. Dit keer gaat het bovendien om een prequel, want de focus ligt op het excentrieke leven van Wonka vooraleer hij met zijn chocoladefabriek begon.

