Tim Allen opnieuw stem van Buzz Lightyear in ‘Toy Story 5’

FILM Michelle Yeoh schrijft Os­car-geschiede­nis als de eerste Aziatische vrouw ooit die genomi­neerd is voor ‘Beste Actrice’

Michelle Yeoh (60) heeft haar allereerste Oscarnominatie binnen in de categorie ‘Beste Actrice’. De nominatie heeft ze te danken aan haar acteerprestatie in ‘Everything Everywhere All At Once’. En daarmee schrijft ze meteen geschiedenis: het is de eerste keer dat een Aziatische vrouw genomineerd is voor de prestigieuze Academy Awards.

24 januari