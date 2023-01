‘Thuis’-acteur Lennart Lemmens regisseert voormalig tv-lief in zijn eerste kortfilm

FILMLennart Lemmens (26), die we vooral kennen als Stan uit ‘Thuis’, is naast acteur ook regisseur. Nadat hij eerder al videoclips en reclamespots regisseerde, waaronder voor de Eén-reeks zelf, heeft hij nu net ook zijn eerste kortfilm ingeblikt: ‘Please tell me you’re fine’. En daarin speelt zijn ex-televisielief, Mathieu ‘Joren’ Carpentier de hoofdrol.

‘Please tell me you’re fine’ vertelt de innerlijke strijd die het hoofdpersonage Jo (Mathieu) al jaren aan het voeren is. Echter wordt hij door de situatie nu verplicht zich hier voorgoed bij neer te leggen. “Mathieu is een ontzettend straffe acteur”, zegt Lennart. “Dat was al duidelijk toen ik met hem een ‘koppel’ speelde in Thuis. Hij heeft zoveel in zijn mars dat ik hem maar wat graag wilde regisseren.”

Ook Familie-acteur Kürt Rogiers is te zien in deze kortspeelfilm. “Soms kan je dat hebben dat je begint te schrijven en ineens een gezicht voor je ziet. Kürt was dat gezicht bij mij. Ik heb het verhaal met hem in mijn achterhoofd geschreven. Ook zo’n geweldige acteur met een groot bereik.” Lisa-acteur Emanoel Borges, MNM-dj Esther Nwanu en 2DEZIT-actrice Lauren De Bie vervolledigen de cast. ‘Please tell me you’re fine’ gaat nu in montage en zou tegen de zomer moeten uitkomen.

Lennart, die samen met Nick Bocken eigenaar is van het productiehuis ‘De Klifhangers’, is regisseur van opleiding. “Het plan is om in de toekomst nog meer te gaan regisseurs, zoals kortfilms en minireeksen. Maar ik blijf ook acteren. Op dit moment ben ik volop aan het repeteren voor het komische theaterstuk ‘Frank wordt Francince’ van Het Prethuis met Peter Bulckaen, Danni Heylen, Leen Dendievel en Jeroen Maes. Met maar liefst 68 reisvoorstellingen zullen we wel een tijdje zoet zijn.”

