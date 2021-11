“They’re back”: ‘Harry Potter’-acteurs keren terug naar Zweinstein voor speciale reünie-aflevering

FilmPotterheads, zet jullie schrap. Daniel Radcliffe, Rupert Grint en Emma Watson keren terug naar Zweinstein voor een speciale reünie-aflevering. Het drietal krijgt het gezelschap van filmregisseur Chris Columbus en ook enkele andere heksen en tovenaars uit de magische saga maken hun opwachting in ‘Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts’.

Wie dacht dat Daniel Radcliffe, Rupert Grint en Emma Watson de twintigste verjaardag van ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’, de eerste film uit de reeks, onopgemerkt voorbij zouden laten gaan, heeft het mis. Als eerbetoon aan de prent, komt de cast met een speciale reünie-aflevering op de proppen. In de special, een project van HBO Max, brengen de acteurs een ode aan de allereerste film.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts

Na twintig jaar komt de cast van de ‘Harry Potter’-films dus nog eens samen in ‘Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts’. De reünie-aflevering verschijnt op 1 januari op HBO Max en vertelt het verhaal van hoe de eerste film tot stand gekomen is. Dat doen de makers aan de hand van nieuwe, diepgaande interviews en verschillende gesprekken met de cast.

Naast Daniel Radcliffe, Rupert Grint en Emma Watson mogen we nog een aantal bekende acteurs en actrices uit de ‘Harry Potter’-saga verwachten. Denk bijvoorbeeld maar aan Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch en Ian Hart.

Sneak peek

“Dit project is een eerbetoon aan iedereens wiens leven geraakt werd door dit culturele fenomeen - van de getalenteerde cast en crew die hun hart en ziel in deze buitengewone film gestoken hebben tot de gepassioneerde fans die de magische wereld van ‘Harry Potter’ twintig jaar later nog in leven houden”, klinkt het in een statement van Tom Ascheim, CEO van Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics.

Op de eerste beelden van de special is het gelukkig wel niet wachten tot 1 januari. Op 28 november wordt er al een glimp van ‘Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts’ vrijgegeven tijdens het zogenaamde ‘Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses’. Het project in kwestie wordt in de Verenigde Staten uitgezonden op TBS en Cartoon Network. Het gaat om een soort van quiz die bestaat uit vier delen. Fans moeten het tegen elkaar opnemen om een eindprijs - een grote trofee - mee naar huis te nemen. Ook hier worden er verschillende acteurs en actrices uit de films verwacht. Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson en Luke Youngblood zijn al zeker van de partij. Wie zich de uiteindelijke winnaar van de quiz mag noemen, komen we eveneens te weten op 1 januari op HBO Max.

