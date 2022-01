‘The Power of the Dog’ wint Golden Globe voor beste dramafilm

Will Smith kreeg de prijs voor beste acteur in een dramafilm, voor zijn rol in ‘King Richard’. Het is voor Smith, die ondertussen 53 jaar oud is, de eerste keer dat hij een Golden Globe mee naar huis mag nemen. In het verleden werd de Amerikaanse acteur al zes keer genomineerd, maar hij slaagde er niet in om deze nominaties te verzilveren. Op voorhand was ook al duidelijk dat Will Smith de grote favoriet was in deze categorie. Al was het natuurlijk niet zeker dat hij effectief zou winnen. De acteur had namelijk concurrentie van enkele andere grote namen zoals Denzel Washington, Mahershala Ali en Javier Bardem. Nicole Kidman werd gekroond tot beste actrice in een dramafilm, voor haar rol in ‘Being the Ricardos’. “Dit is een grote teleurstelling, want niemand had verwacht dat ze zou winnen”, klinkt het na de bekendmaking in verschillende reacties. Naast Kidman waren ook Jessica Chastain, Olivia Colman, Lady Gaga en Kristen Stewart genomineerd in deze categorie. Grote favoriet hier was Kristen Stewart voor haar rol in de film ‘Spencer.