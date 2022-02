‘The Power of the Dog’, ‘Dune’ en ‘Encanto’ scoren bij Oscarnominaties voor 2022

FilmDe Oscarnominaties voor 2022 zijn bekend. Die werden vanmiddag bekendgemaakt via een online-liveuitzending. De grote kanshebbers dit jaar zijn ‘The Power Of The Dog’, met Benedict Cumberbatch in de hoofdrol, en de animatiefilm ‘Encanto’.

De Netflixfilm ‘The Power Of The Dog’ doet het bijzonder goed, met 12 nominaties. De film kaapte nominaties weg in de belangrijkste categorieën, waaronder ‘Beste Film’, ‘Beste Screenplay’, ‘Beste Actrice in een Bijrol’, ‘Beste Acteur in een Bijrol’, ‘Beste Soundtrack’ en ‘Beste Mannelijke Hoofdrol’.

Daarnaast maken ook ‘Belfast’, ‘Coda’, ‘Don’t Look Up’, ‘Drive My Car’, ‘King Richard’, ‘Licorice Pizza’, ‘Nightmare Alley’, ‘West Side Story’ en ‘Dune’ kans op de hoofdprijs van ‘Beste Film’. ‘Dune’ tikt af op 10 nominaties in totaal en is daarmee de tweede grootste kanshebber van de avond.

Ook de Disneyfilm ‘Encanto’ komt voor verschillende grote categorieën in aanmerking, onder andere die voor ‘Beste Animatiefilm’, ‘Beste Soundtrack’ en ‘Beste Song’. De hype rond de prent mag er alvast zijn: ‘We Don’t Talk About Bruno’ staat op 1 in de Amerikaanse hitlijsten. Opvallend: het is niet dát nummer dat genomineerd werd voor een Oscar. De film kwam uit op 21 november, zo’n drie weken nadat de inschrijvingen voor deze categorie sloten. Disney kon dus niet voorspellen dat ‘We Don’t Talk About Bruno’ zo’n succes zou worden, en stuurde daarom een ander nummer in: ‘Dos Oruguitas’. Dat nummer werd nu wel degelijk genomineerd.

De Belgische film ‘Un Monde’ van Laura Wandel grijpt nét naast een nominatie. De prent stond op de shortlist voor de nominaties voor ‘Beste Buitenlandse Film’, maar werd uiteindelijk niet gekozen.

Op 27 maart 2022 vindt de awardceremonie plaats. Dan pas zullen we weten welke films er daadwerkelijk met een beeldje naar huis gaan.

Dit zijn alle genomineerden in de belangrijkste categorieën

Beste Actrice in een Bijrol

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Ariana DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Aunjanue Ellis (King Richard)

Beste Kostuums

Cruella (Jenny Beavan)

Cyrano (Massimo Cantini Parrini)

Dune (Jacqueline West)

Nightmare Alley (Luis Sequeira)

West Side Story (Paul Tazewell)

Beste Geluid

Belfast

Dune

No Time to Die

The Power of the Dog

West Side Story

Beste Soundtrack

Don’t Look Up (Nicholas Britell)

Dune (Hans Zimmer)

Encanto (Germaine Franco)

Parallel Mothers (Alberto Iglesias)

The Power of the Dog (Jonny Greenwood)

Beste aangepaste Screenplay

CODA (Sian Heder)

Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi & Takamasa Oe)

Dune (Eric Roth, Jon Spaihts & Denis Villeneuve)

The Lost Daughter (Maggie Gyllenhaal)

The Power of the Dog (Jane Campion)

Beste originele Screenplay

Belfast (Kenneth Branagh)

Don’t Look Up (Adam McKay & David Sirota)

Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

King Richard

The Worst Person in the World

Beste acteur in een bijrol

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (CODA)

Jesse Plemons (The Power of the Dog)

J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

Beste make-up en hairstyling

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Coming 2 America

Cruella

Dune

Beste geanimeerde Film

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs. The Machines

Raya and the Last Dragon

Beste originele song

‘Be Alive’ - Beyoncé Knowles-Carter & Darius Scott (King Richard)

‘Dos Oruguitas’ - Lin-Manuel Miranda (Encanto)

‘Down to Joy’ - Van Morrison (Belfast)

‘No Time to Die’ — Billie Eilish & Finneas O’Connell (No Time to Die)

‘Somehow You Do’ — Diane Warren (Four Good Days)

Beste internationale Film

Drive My Car (Japan)

Flee (Denemarken)

The Hand of God (Italië)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan)

The Worst Person in the World (Noorwegen)

Beste Actrice

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Penélope Cruz (Parallel Mothers)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

Beste Acteur

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Andrew Garfield (Tick, Tick … Boom!)

Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

Beste Regisseur

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Kenneth Branagh (Belfast)

Jane Campion (The Power of the Dog)

Steven Spielberg (West Side Story)

Drive My Car (Ryûsuke Hamaguchi)

Beste Film

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

LEES OOK