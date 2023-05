‘The Little Mermaid’ brengt wellicht zo'n 120 miljoen dollar op tijdens openingsweekend

Als ‘The Little Mermaid’ effectief 120 miljoen dollar opbrengt tijdens het zogenaamde Memorial Day weekend, dan eindigt de live-actionremake op de vijfde plaats. De film, met Halle Bailey in de hoofdrol, stoot zo de remake van ‘Aladdin’ van zijn plek. Deze laatste kwam in 2019 uit in hetzelfde weekend en bracht toen zo’n 116 miljoen dollar op. Als we naar de voorverkoop in de Verenigde Staten kijken, ziet het er alvast goed uit voor ‘The Little Mermaid’. De prent doet het stukken beter dan ‘Aladdin’ enkele jaren geleden. Aan de live-actionremake van ‘Beauty and the Beast’ en de remake van ‘The Lion King’ kan de film dan weer niet tippen.