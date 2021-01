The Hollywood Reporter noemt nieuwe film Koen De Bouw ‘frontrunner' voor Oscars

FilmOp zondag 25 april worden de Oscars uitgereikt, en dus wordt er al langzaam aan gekeken naar mogelijke kanshebbers. Volgens The Hollywood Reporter, een toonaangevende Amerikaanse website, zou ‘The Man Who Sold His Skin’, de nieuwe film van Koen De Bouw (56), wel eens kans maken op een beeldje.

The Hollywood Reporter noemt ‘The Man Who Sold His Skin’ in een lijstje films die volgens de website kans maken op een Oscar in de categorie ‘beste buitenlandse film’. De Tunesische film, waarin Koen De Bouw naast onder meer Monica Bellucci acteert, gaat over een Syrische man die zijn huid verkoopt aan een Europese artiest, die er een tatoeage op plaatst.

“De film is gebaseerd op een bestaand kunstwerk van Wim Delvoye”, vertelde Koen al in onze krant. Die kwam in 2008 in opspraak toen hij een kunstwerk - een prent van de heilige Madonna - tatoeëerde op de rug van een Duitse muzikant. Voor 150.000 euro werd dat werk destijds verkocht aan een Duitse kunstverzamelaar, met de afspraak dat de drager zijn rug enkele keren per jaar zou tentoonstellen, en de toestemming gaf om bij zijn dood later de tattoo vakkundig te laten verwijderen.

Parijs

Wim Delvoye zelf gaan we, op een kleine verschijning na, niet zien in ‘The Man Who Sold His Skin’. Zijn werk vormde enkel de basis van het verhaal. “En ik ga niet zomaar een kunstwerk op iemands rug tatoeëren”, vertelde Koen. Geen kunstwerk, wél een visum. “De film gaat over een Syrische jongeman die verliefd is op een meisje dat wordt uitgehuwelijkt en zo in Parijs terechtkomt. Maar de jongen heeft geen Schengenvisum en zo geraken de twee geliefden niet meer bij elkaar.” De Syrische jongeman komt op een gegeven moment in Libanon terecht en kan binnenglippen op de receptie van een vernissage van een internationale kunstenaar, het personage van De Bouw. “Hij eet en drinkt daar wat, maar wordt betrapt en weggestuurd. Mijn personage gaat de jongen achterna, luistert naar zijn verhaal en beslist dan om een visum op zijn rug te tatoeëren”, legde hij uit. “Zo geraakt hij weer tot bij zijn geliefde, maar dan gebeuren er uiteraard nog een pak andere dingen.”

‘The Man Who Sold His Skin’ is de Tunesische inzending voor de Oscars. Op 15 maart wordt bekendgemaakt welke inzendingen effectief de shortlist halen voor de Oscar van Beste Buitenlandse Film.

Dit zijn de andere films die The Hollywood Reporter uitkoos. ‘I’m No Longer Here’ (Mexico)

‘El Olvido que Seremos’ (Memories of My Father) (Colombia)

‘The Mole Agent’ (Chile)

‘Arracht’ (Ireland)

‘Another Round’ (Denmark)

‘Two of Us’ (France)

‘Collective’ (Romania)

‘Notturno’ (Italy)

‘Quo Vadis, Aida?’ (Bosnia and Herzegovina)

‘You Will Die at 20' (Sudan)

‘This Is Not a Burial, It’s a Resurrection’ (Lesotho)

‘The Man Standing Next’ (South Korea)

‘A Sun’ (Taiwan)

‘True Mothers’ (Japan)

