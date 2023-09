‘The Exorcist: Believer’ wijzigt releasedatum (en dat heeft alles te maken met de concertfilm van Taylor Swift)

Celebrities Bradley Cooper krijgt kritiek voor dragen van valse ‘Joodse’ neus in trailer van ‘Maestro’

Bradley Cooper (48) ligt onder vuur omdat hij in de trailer van de Netflix-film ‘Maestro’ te zien is met een valse neus. De acteur speelt in de prent van de streamingdienst de Joods-Amerikaanse componist en dirigent Leonard Bernstein, die in 1990 op 72-jarige leeftijd overleed. “Door die valse neus worden antisemitische stereotypes versterkt”, klinkt het op sociale media.