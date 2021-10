Tarantino wil komedie maken en denkt aan derde ‘Kill Bill’

FILM ‘Eternals’ scoort in voorver­koop: Marvelfilm verslaat nu al zijn recente voorgan­gers

15 oktober ‘Eternals’, de Marvelfilm met onder meer Angelina Jolie (46) in de hoofdrol, maakt een bijzonder goede start in de VS. De superheldenfilm bracht tijdens de voorverkoop in een dag zo’n 2,6 miljoen dollar (2,2 miljoen euro) op. Daarmee verslaat het de andere Marvelfilms die dit jaar uitkwamen.