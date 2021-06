Tarantino beweert dat z’n volgende film zijn laatste wordt

Het is misschien overweldigend om te horen voor sommige van ‘Tarantino ’-fans, maar de bekende filmmaker vertelde een tijdje te hebben overwogen een van zijn eigen films opnieuw op te starten als zijn laatste werk. Tarantino was vrijdag te gast in de talkshow ‘Real Time’ met presentator Bill Maher. Daar vertelde de schrijver-regisseur dat zijn tiende film zijn zwanenzang zou worden. Een teleurgestelde Maher vertelde de iconische filmmaker dat hij niet kon geloven dat dit echt het geval zou zijn.

Maar Tarantino vertelde dat hij op het punt in zijn carrière zit waarop hij voelt dat het tijd is om te stoppen. “De Amerikaanse regisseur Don Siegel heeft zijn carrière in 1979 stopgezet toen hij ‘Escape from Alcatraz’ gemaakt heeft, en dat was een fantastische laatste film”, zei Tarantino. De HBO-presentator zei dat het dom was van de ‘Pulp Fiction’-regisseur om zijn keuze voor een carrièrestop te baseren op andere regisseurs, waarbij hij verwees naar het bekroonde werk van Clint Eastwood. Tarantino gaf toe dat Eastwood een uitzondering op zijn regel was.