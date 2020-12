Taika Waititi maakt remake van ‘Reservoir Dogs’

Film Natalie Portman ziet op tegen haar superhel­den­trai­ning: “Ik met het gespierde lichaam van Thor? Geen idee hoe ik dat ga klaarspe­len”

23 oktober Natalie Portman (39) kruipt binnenkort in de huid van dondergod Thor, voor de Marvel-film ‘Thor: Love And Thunder’. Daarmee is ze één van de eerste actrices die zich een lichaam vol uitgesproken spieren moet aanmeten voor een rol in een superheldenfilm. “Ik heb geen idee hoe ik het ga doen”, aldus Portman.