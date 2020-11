Sylvester Stallone krijgt rol in ‘The Suicide Squad’

Gunn is in zijn nopjes met de komst van de wereldberoemde acteur. “Het is altijd geweldig om met mijn vriend te mogen werken”, schrijft de regisseur op Instagram. Bij zijn post heeft hij een selfie met Stallone geplaatst. De foto is genomen na een draaidag. Ook Stallone is blij met de rol. “Ik ben een gelukkig man”, schrijft hij.

Over welke rol Stallone in de film heeft, zeggen de acteur en de regisseur niets. Het is dan ook niet duidelijk of Stallone de plek van een van de andere acteurs van ‘The Suicide Squad’ in gaat nemen. Onlangs zei Gunn dat de kans bestaat dat enkele leden dood zullen gaan in de film.