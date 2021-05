Supersterren blijven Golden Globes-organisatie boycotten ondanks hervormingen: het einde van de awardshow?

De nieuwe maatregelen kwamen er na kritiek van onder andere de Time’s Up-beweging, die aanklagen dat er zo weinig zwarte acteurs en filmmakers genomineerd waren voor de Golden Globes, de prestigieuze filmprijzen die de HFPA elk jaar uitreikt. Daarna bleek dat er geen enkel zwart lid onder de 86 leden van de organisatie te bespeuren was. Wat volgde was een boycot door de groten der Hollywood: acteurs en actrices weigerden om nog interviews aan de HFPA te geven.

De zopas goedgekeurde maatregelen stellen dat er in 2021 minstens 20 nieuwe leden zullen worden aangenomen, met de specifieke focus om zwarte mensen aan te nemen. De richtlijnen om toegelaten te worden zullen ook iets versoepeld worden. Journalisten die zich aanmelden hoeven niet meer per se voor printmedia te werken. Andere mediavormen, zoals video, zijn nu ook toegelaten. Er zullen ook nieuwe functies binnen de organisatie worden opgenomen, zoals onder andere een verantwoordelijke voor diversiteit en inclusiviteit, een hoofd van financiën en een hoofd van Human Resources. Daarnaast zullen de leden van de HFPA geen giften meer aannemen van filmmakers of organisaties waarvan ze het werk laten moeten beoordelen voor de Golden Globes. Zo kan er geen discussie meer ontstaan over partijdigheid.

‘Lang niet genoeg’

Verrassend genoeg blijkt dit niet het einde van de oorlog tussen Time’s Up en de HFPA. “Deze maatregelen schieten tekort en zijn amper een hervorming”, aldus Time’s Up-voorzitter Tina Tchen in een officieel statement. Voor hen verandert er dus niets. “Op deze manier blijven de huidige leden van de HFPA in de meerderheid, en zal er over de Golden Globes gestemd worden met dezelfde fundamentele problemen als de voorbije jaren."

Dat betekent dat de HFPA voor een ongezien dilemma staat. Het is onduidelijk of er overlegd zal worden over nieuwe hervormingen. Sterker nog, het is op dit moment onzeker of de organisatie kan blijven bestaan. Als dat niet zo is, betekent dat in één keer het einde van de Golden Globes, tot nu toe bekend als één van de meest prestigieuze film- en tv-prijzen ter wereld.

