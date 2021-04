Strippen, prostitutie en moord: dit geschifte verhaal vormde de inspiratiebron voor de nieuwe film ‘Zola’

“Dat verhaal van Zola is geschift”, tweette rapper Missy Elliott in 2015. “Ik heb het hele ding gelezen alsof ik een film aan het kijken was op Twitter." En ze was niet alleen. In de week na het verschijnen schreven meer dan 200.000 mensen iets over het verhaal op Twitter en ook in de media - nationaal en internationaal - werd het gretig opgepikt. Niet verwonderlijk eigenlijk, want Zola’s verhaal, over één weekend in Florida dat serieus uit de hand liep, was behoorlijk spectaculair. Een soort van stripperversie van ‘Pulp Fiction’, zeg maar. In juni komt de film over het hele gebeuren uit, met Taylour Paige en Riley Keough in de hoofdrollen. Voor wie zolang niet kan wachten, doen we hier het hele verhaal nog eens uit de doeken. Het échte verhaal weliswaar, want Zola gaf later grif toe dat ze zich wat literaire vrijheden had veroorloofd tijdens het schrijven, met dank aan de enthousiaste reacties van de duizenden mensen die helemaal opgingen in haar woorden. Spijt heeft ze daar niet van, vertelde ze al in Rolling Stone. “Ik heb ervoor gezorgd dat mensen die normaal gezien niet geïnteresseerd zouden zijn in een verhaal over vrouwenhandel, erbij betrokken wilden zijn. Omdat het entertainend was.”