STREAMINGTIP. ‘WHAM!’: wake me up, before you go go

‘Club Tropicana’, ‘Wake Me Up Before You Go Go’, ‘Freedom’, ‘I’m Your Man’ of zelfs ‘Last Christmas’: de Britse popgroep WHAM! scoorde tijdens hun korte bestaan verschillende monsterhits, en werd zelfs de allereerste Westerse popact die in China optrad. Miljoenen fans aanbaden hen, en de twee vrienden genoten van de aandacht. Regisseur Chad Smith dook in het verleden van het legendarische popduo, en distilleerde er voor Netflix een documentaire uit. Aan de hand van nooit eerder vertoonde beelden en zeldzaam openhartige interviews, blikken Andrew en George - die in 2016 stierf - zelf terug op hun ongelofelijke avontuur.