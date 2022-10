STREAMINGTIP. ‘Umma’: wanneer het geen compliment is om op je moeder te lijken

Het verhaal van ‘Umma’ draait rond Amanda (Sandra Oh), een Koreaanse immigrante in de US of A. Zij woont samen met haar dochter op het platteland. Een rustig bestaan, dat echter wordt verstoord wanneer Amanda de assen van haar overleden moeder - met wie ze een uitermate getroebleerde relatie had - in ontvangst neemt. Vanaf dat moment merkt Amanda dat ze langzaam aan in haar doodenge mama , oftewel: umma, begint te veranderen. Welke implicaties dat heeft voor haar eigen moederrol, laten we u graag zelf uitpluizen. Als u durft.