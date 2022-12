STREAMINGTIP. ‘The lost Leonardo’: tussen kunst en quatsch

Kunsthandelaars Alexander Parish en Robert Simon kochten in 2005 in een louche veilinghuis After Leonardo, een onopvallend schilderij. Beide heren vermoeden dat er meer achter schuilt en roepen de hulp in van restaurateur Dianne Modestini. Wanneer ze de bovenste laag verwijdert, ontdekt ze al snel een tweede werk. Door de manier waarop dat geschilderd werd, stelt ze vast dat Leonardo Da Vinci het schilderij heeft gemaakt. Niet veel later krijgen veel verschillende partijen interesse in Salvator Mundi. Uiteindelijk wordt er 450 miljoen dollar neergeteld voor het werk, maar de vraag blijft sluimeren of het werk wel écht door Da Vinci werd geschilderd. Geen enkele expert heeft het schilderij namelijk ooit officieel authentiek verklaard, en het ontbrak ook tijdens de recente Da Vinci-tentoonstelling in het Louvre.