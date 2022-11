STREAMINGTIP. ‘Raymond & Ray’: sterven en laten sterven

Film Graf van Dobby uit ‘Harry Potter’ blijft in Wales: “Maar laat geen sokken meer achter”

Goed nieuws voor alle Potterheads. Het graf van de huiself Dobby in de ‘Harry Potter’-films, gelegen in de duinen van een natuurgebied aan de kust in Wales, mag daar blijven. Het was daar een ware overrompeling door fans en deze lieten steeds voorwerpen, zoals sokken, achter als ‘eerbetoon’. National Trust Wales doet wél de oproep dit niet meer te doen. “Dat kan het leven hier in gevaar brengen”, klinkt het.

