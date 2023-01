STREAMINGTIP. ‘Quo vadis, Aida?’: een Oscarwaardige acteerprestatie van Johan Heldenbergh

‘Quo vadis, Aida?’ zoomt in op de uren voorafgaand aan de genocide van Srebrenica (die in de zomer van 1995 aan achtduizend Bosnische moslims het leven kostte, red.), en zoomt daarbij in op tolk Aida (Jasna Đuričić). Zij werkt in de nineties op de Nederlandse VN-basis in Srebrenica, waar ze in dienst is van de Verenigde Naties. Het Bosnisch-Servische leger rukt steeds verder op, en Aida zoekt - net als 20.000 andere Bosnische moslims - een veilige uitweg voor haar gezin. Aanvankelijk is de vrouw er zeker van dat de VN hen zal beschermen. Maar wanneer de chaos steeds groter wordt, probeert ze uit alle macht haar man en zonen zélf te redden. Geen sinecure, en niet in het minst door Thom Karremans (Johan Heldenbergh), de commandant van de Nederlandse VN-eenheid - die later onder vuur kwam te liggen voor z’n betrokkenheid bij de volkerenmoord.