STREAMINGTIP. ‘Persuasion’: Jane Austens laatste pareltje

Jaren later komt ze de man opnieuw tegen. Hij is een rijke kapitein ondertussen en haar familie is vergleden in de armoede. ‘Persuasion’ werd uiteindelijk het laatste boek van Jane Austen. Ze schreef het in geen tijd, in het laatste jaar van haar leven, maar voor veel Austen-fans is het hun favoriete werk van de schrijfster van onder meer ‘Sense and Sensibility en ‘Pride and Prejudice’.