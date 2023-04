STREAMINGTIP. ‘Muidhond’: moedige film, gevoelig onderwerp

Film KIJK. ‘Onze’ Gene Bervoets schittert aan de zijde van Holly­woodster Willem Dafoe: “Het was geweldig”

Vlaanderen kan binnenkort smullen van de nieuwe psychologische thriller ‘Inside’. Met in de hoofdrol: ‘onze’ Vlaamse acteur Gene Bervoets (66), aan de zijde van Hollywoodster Willem Dafoe (67). Ook Gene zélf is fan en vertelt over deze bijzondere acteerervaring. “Op een bepaald moment waren we een scène aan het spelen en keken we naar elkaar. Toen dacht ik: ‘Jezus, ik sta voor Bobby Peru uit ‘Wild at Heart’. Wat kan je nog meer wensen?” In Play Café krijgen de kijkers bovendien al een kort fragmentje te zien uit de film.