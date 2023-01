STREAMINGTIP. ‘Lizzo: live in concert’: Nieuwjaarsconcert, en niet dat vanuit Wenen

Film Baas van Sony bevestigt: er komt een vierde ‘Spi­der-Man’-film

Het afgelopen jaar circuleerden er heel wat geruchten rond de vierde ‘Spider-Man’-prent, wat leidde tot bezorgdheid bij de Marvel-fans. Komt er een vervolg of niet? Tom Rothman, voorzitter van Sony Pictures, schuift nu alle twijfel van de baan en laat in een gesprek met ‘The Hollywood Reporter’ (eindelijk) in zijn kaarten kijken.

