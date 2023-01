STREAMINGTIP. ‘If These Walls Could Sing’: daar zit muziek in

In deze persoonlijke prent, doorspekt met herinneringen en ontdekkingen, trekt Mary - die actief is als fotografe en ook een eigen kookprogramma heeft - naar de befaamde studio’s. Ze wil er eveneens de creatieve magie ervaren waarover ettelijke muzikanten in het verleden al spraken - waaronder ook haar vader, Paul. Hij bracht samen met de andere Beatles in 1969 succesalbum ‘Abbey Road’ uit, waardoor de studio’s onlosmakelijk met Mary’s familiegeschiedenis verbonden zijn. “Dit programma maken was nochtans geen evidentie”, zegt ze zelf. “Ik ben namelijk geen geboren presentatrice.” Of daar iets van te merken valt in deze docu? Dat laten we u graag zélf uitvogelen.