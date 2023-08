STREAMINGTIP. ‘Het Geheugenspel’: Jan Verheyen en Lien Willaert verfilmen Nicci French

FILM Woede in Japan over ‘Barbenhei­mer’-me­mes, Warner Bros. biedt excuses aan

De memes over ‘Barbenheimer’, over de twee blockbusters ‘Barbie’ en ‘Oppenheimer’, vallen niet in de smaak in Japan. Japan is het enige land dat ooit is aangevallen met atoombommen en het onderwerp ligt er erg gevoelig. De hashtag #NoBarbenheimer is dan ook trending. Op die manier willen gebruikers op sociale media hun ongenoegen uiten over de memes die de massale vernietiging door atoombommen bagatelliseren.