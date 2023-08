STREAMINGTIP. ‘Het Geheugenspel’: Jan Verheyen en Lien Wilaert verfilmen Nicci French

film Van gamer tot échte racepiloot, het waargebeur­de verhaal van ‘Gran Turismo’: “Ik maak me zorgen als mijn ouders de film gaan zien”

‘Gran Turismo’ is een videogame met snelle auto’s. Maar nu ook een film. Meer nog: de beste film over de autosport die we sinds lang zagen, visueel is de productie een pareltje en het scenario is herkenbaar voor veel jongeren. Bovendien speelt er een ex-Spice Girl in mee. Wij spraken met Jann Mardenborough (31), de man waarop het verhaal gebaseerd is. Hij schopte het van gamer tot echte racepiloot. “Mensen vragen me of bepaalde dingen echt gebeurd zijn en ik moet helaas soms zeggen: jawel hoor.”