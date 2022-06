STREAMINGTIP. ‘Halftime’: zelfs een wereldster als Jennifer Lopez is ook maar een mens

“Don’t be fooled by the rocks that I got. I’m still, I’m still Jenny from the block”: wie in 2002 naar de radio luisterde, ontkwam niet aan ‘Jenny From The Block’. Lopez’ aanstekelijke mix van pop, latin en R&B - gecombineerd met haar sexy uiterlijk - maakten van haar een geliefde artieste in de nillies. Niet dat ze sindsdien op haar lauweren rust: Lopez blijft nummers uitbrengen, acteert én plant - na een turbulent liefdesparcours - een vierde huwelijk met acteur Ben Afleck (49). Stof genoeg voor een terugblik, en dat is precies wat ‘Halftime’ te bieden heeft.