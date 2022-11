STREAMINGTIP. ‘Ghislaine Maxwell: Filthy Rich’: onthutsend portret van de vrouw die Jeffrey Epstein aan z’n slachtoffers hielp

Netflix bracht eerder al ‘Jeffrey Epstein: Filthy Rich’ uit, waarin ze ‘het monster achter het monster’ poogden te doorgronden. In deze sequel richt de streamingdienst de blik op Ghislaine Maxwell, en haar échte rol in deze zaak. Verschillende slachtoffers van Maxwell komen daarbij aan het woord, en brengen nieuwe details aan het licht. Een ding is daarbij zonneklaar: de veroordeling van Ghislaine is allesbehalve collateral damage. “Haar leven in de hogere klasse en de daarbij horende privileges zijn slechts een vernislaagje”, luidt het in de docu. “Als je dat weg schraapt, is ze net zo’n groot monster als haar ex-vriendje Epstein.”