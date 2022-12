STREAMINGTIP. ‘Emancipation’: Will Smith als ontsnapte slaaf

Film Oscar lonkt voor ‘Close’ van Lukas Dhont: is bekroond tot beste internatio­na­le film op National Board of Review Awards

De film ‘Close’ van regisseur Lukas Dhont (31) blijft wereldwijd scoren. De prent ging eerder al aan de haal met onder meer de Grand Prix du Jury in Cannes, en de Belgische film is nu ook door de National Board of Review (NBR) bekroond tot beste internationale film. Deze prijs zou wel eens een belangrijk signaal kunnen zijn voor de Oscars, of Academy Awards, in maart 2023.

