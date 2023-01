STREAMINGTIP. ‘Dr. Seuss’ The Lorax’: kinderfilm met een boodschap voor jong én oud

Harvey Weinstein ook in Los Angeles schuldig bevonden aan verkrach­ting en aanranding

De voormalige filmproducer Harvey Weinstein is in Los Angeles schuldig bevonden aan verkrachting en seksuele aanranding van één vrouw. De 70-jarige Weinstein stond terecht voor meerdere gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij was in 2020 in New York al veroordeeld tot 23 jaar cel wegens aanranding en verkrachting.

20 december