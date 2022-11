STREAMINGTIP. ‘Disenchanted’: wanneer het gewone leven z’n magie verliest

Giselle en Robert (Patrick Dempsey) zijn ondertussen vijftien jaar getrouwd. Wat aanvankelijk de bekroning van haar geluk leek, is uitgegroeid tot een dikke desillusie. Het leven in New York blijkt niets voor Giselle, en samen met haar gezin trekt ze naar een klein voorstadje. In haar nieuwe woonplaats gelden echter heel andere regels, en ook de lokale queen bee Malvina Monroe (Maya Rudolph) maakt het Giselle niet makkelijk. Omdat ze toch alles op alles wil zetten voor die verhoopte happily ever after, doet Giselle een beroep op de magie van Andalasia - het sprookjesland waarvan ze afkomstig is. Maar uiteraard blijkt dat allesbehalve de pasklare oplossing...