STREAMINGTIP. ‘De Acht Bergen’: Charlotte Vandermeersch en Felix Van Groeningen verfilmen een boek

‘De Acht Bergen’ is een adaptatie van de gelijknamige bestseller van Paolo Cognetti. Het verhaal draait rond Pietro en Bruno, twee jongens met een totaal verschillende achtergrond. De film volgt hoe hun vriendschap op hun elfde ontstaat, en zich vervolgens gedurende dertig jaar ontwikkelt. “Noem dat project gerust ons coronakindje”, vertelde Felix eerder aan deze krant. “Aanvankelijk was het de bedoeling dat ik alleen zou regisseren, en dat Charlotte slechts zou bijspringen voor het scenario. Maar toen was daar plots die eerste lockdown, en vielen al onze plannen in het water. Charlotte was dus onverwacht meer bij dit project betrokken dan voorzien. Waarop bij mij het idee rijpte om haar mee te laten regisseren.” Mét succes, want vorig jaar won het kersverse regisseursduo de juryprijs op het Film Festival van Cannes. Je Cannes dat, of je Cannes dat niet. Toch?