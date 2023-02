STREAMINGTIP. ‘And Just Like That... The Documentary’: Carrie Bradshaw blijft fascineren

Aan het einde van de jaren negentig veroverde ‘Sex and the City’ de wereld. De eerlijke en hilarische blik van vier vriendinnen op all things sexual was nieuw, en sloeg aan. Zes seizoenen - en twee films later - zat ‘Sex and the City’ er definitief op, maar bleef de reeks cultureel erfgoed. “Na al die tijd vind ik het nog steeds fantastisch om hierop terug te blikken”, aldus Sarah Jessica Parker - die Carrie speelt. “Dat er met ‘And Just Like That...’ nu ook een vervolg is, doet me veel plezier. Carrie en haar vriendinnen verdienden een nieuw hoofdstuk.” Oudgedienden Kristin Davis (Charlotte York) en Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) tekenden present, Kim Cattrall (Samantha Jones) stuurde helaas haar kat. Of daar in de special ook over gesproken wordt, laten we u graag zelf ontdekken.