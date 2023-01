STREAMINGTIP. ‘ABBA forever: the winner takes it all’: douze points voor vier Zweden

‘Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promise to love you forevermore. Waterloo, couldn’t escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Wa-Wa-Wa-Wa-Waterloo, finally facing my Waterloo.’ Geen Songfestivalklassieker die de voorbije decennia zo luidkeels werd meegebruld als ‘Waterloo’, het nummer van de vier Zweden. Dat er over de groep - los van hun Eurovisieparcours - nog heel wat andere dingen te vertellen, is ook documentairemaker Chris Hunt niet ontgaan. Hij geeft het viertal de kans om hun verhaal te vertellen, en duikt daarbij ook in de periode voor ABBA écht ABBA werd. Mamma Mia!