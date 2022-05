STREAMINGTIP. 25 keer ‘Bond, James Bond’

Bijna, want ‘Casino Royale’ (1967) en ‘Never Say Never Again’ (1983) moet u toch nog elders zien te vinden, omdat deze films niet geproduceerd zijn door Eon Productions dat de rechten op de romans van Ian Fleming bezit. Naast klassiekers als ‘Dr. No’ en ‘GoldenEye’ zit ook de laatste nieuwe ‘No Time to Die’ in het pakket inbegrepen waarin Daniel Craig een laatste keer als geheim agent te zien is. ‘No Time to Lose’ zeggen wij, want het aanbod is slechts tijdelijk beschikbaar.