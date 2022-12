STREAMING. Houten kop? Met deze antikaterfilms komt u er weer bovenop

FilmIs de eindejaarsperiode al behoorlijk ruig geweest? Lost u de ene indigestie op met de andere en heeft u dringend nood aan languit op de bank liggen, maar geen puf meer over om door het eindeloze aanbod aan streamingmogelijkheden te scrollen? Dan hebben wij enkele films opgelijst waarmee u moeiteloos onderuit kunt zakken zonder dat de verhaallijn te veel uw hersenen pijnigt of u in een existentiële crisis duwt. Van het feelgood troostdeken van ‘The Karate Kid’-trilogie op Streamz tot de solidaire houten kop van ‘Pinocchio’ op Netflix. Zombiemodus: aan!

‘Spider-Man: No Way Home’ (Streamz)

Om een kater van ongeziene magnitude te bestrijden, doet u er goed aan om veel spektakel boven een hoop complexe dialogen te kiezen. En als u Zendaya wilt zien schitteren, maar niet de juiste maag hebt om nu ‘Euphoria’ te bingen, bent u al helemaal aan het juiste adres. Deze laatste nieuwe ‘Spider-Man’ zit bomvol actie, humor en emotie en brengt voor de eerste keer in de geschiedenis van het Spider-Verse alle machtigste schurken waar Spider-Man ooit tegen heeft gevochten -in welk universum dan ook- tesamen. Een beetje zoals een cocktail met al uw favoriete… Ok, dit soort vergelijkingen zijn gezien uw gevoelige maag misschien toch niet zo gepast.

‘Guillermo del Toro’s Pinocchio’ (Netflix)

Met ‘Pinocchio’ bent u alvast niet de enige in de kamer die last heeft van een houten kop. Deze Golden Globe genomineerde stop-motionfilm van Guillermo del Toro vertelt de beroemde fabel van de houten jongen die steeds meer tot leven komt. En dat zal ongetwijfeld de juiste snaar bij u raken. Het verhaal kent u natuurlijk al van buiten, dus kunnen de donkere elementen van deze film u al niet meer verrassen. De unieke en entertainende manier waarop Guillermo del Toro deze klassieker echter in een nieuw jasje steekt des te meer.

‘Strange World’ (Disney+)

Ziet de wereld er een beetje vreemd uit vandaag? Dan bent u alvast in de juiste stemming voor deze laatste nieuwe Disney-animatiefilm. En omdat ‘antikaterfilm’ ook gewoon code kan zijn voor ‘een film voor het ganse gezin’, hoeft u dan ook niet alleen te kijken. Dit Disney-avontuur stelt u voor aan een familie ontdekkingsreizigers die samen met een bonte bemanning een onbekend en verraderlijk land moeten navigeren. De film schotelt u niets voor wat u nog nooit eerder hebt gezien, maar als u deze als een ludieke lavalamp bekijkt, kunt u zich alleszins vergapen aan de hypnotiserende kracht van z’n kleurrijke visuals.

‘The Karate Kid’-trilogie (Streamz)

Het voordeel van een stevige kater (en het feit dat die met de jaren erger wordt) is dat u met dezelfde kinderlijke verwondering als vroeger opnieuw aan ‘The Karate Kid’ kunt beginnen. Mr. Miyagi is namelijk het perfecte troostdeken om van zero terug naar hero te gaan en dit over de loop van drie langspeelfilms waar de jaren tachtig vibes u rond de oren vliegen. In deze karateklassieker leert Daniel LaRusso z’n pestkoppen van antwoord te dienen met de hulp van z’n ervaren mentor en is het geheel een opsteker voor hoofd en hart. Al schaaft u beter op een minder wankele dag aan uw kraanvogeltechniek.

‘The Greatest Beer Run Ever’ (Apple TV+)

Een film waarin bier een prominente rol speelt, lijkt het slechtste idee ooit voor een antikaterfilm, ware het niet dat deze film alle feelgoodelementen in huis heeft (minus de achtergrond van de oorlog in Vietnam, natuurlijk) om u terug van bier te doen houden. Deze film van Peter Farrelly vertelt het waargebeurde (!) verhaal van Chickie Donohue (Zac Efron) die naar Vietnam reist om z’n maten/makkers een stukje thuis te geven in de vorm van hun geliefde drinkbare goud. Al blijkt het vooral gemakkelijker om bier in een oorlogszone te smokkelen, dan om weer veilig terug naar huis te keren. Een verhaal over vriendschap, oorlog en toewijding met ook Russell Crowe, Viggo Mortensen en Bill Murray in de gelederen.

