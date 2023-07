Stormloop op cinematickets ‘Barbie’: waarom prent over een pop nu al de meest gehypte film van het jaar is

bv Nieuwe liefde voor Christiaan en verrassend kapsel voor Brecht: ‘Blind ge­trouwd’-man­nen houden reunië op filmpremiè­re ‘Indiana Jones’

Dinsdagavond vond in Kinepolis Brussel de Belgische première plaats van ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’, de vijfde en laatste film uit de wereldberoemde avonturenreeks met Harrison Ford in de hoofdrol. Op de rode loper tal van BV’s en ook een unieke reünie van de ‘Blind getrouwd’-mannen. Christiaan, de ex van Jana, verklapte ons dat hij opnieuw verliefd is.