Stormloop op cinematickets ‘Barbie’ : hoe ‘geniale marketing’ het de meest gehypte film van het jaar maakt

FILM Veel roze, een glijbaan en geen water: Margot Robbie geeft rondlei­ding in haar ‘Bar­bie’-huis

Het is nog minder dan een maand wachten op de live-actionfilm ‘Barbie’, met Margot Robbie (32) en Ryan Gosling (42) in de hoofdrol. De prent zal zich deels afspelen in ‘Barbieland’, waar Barbie woont in haar droomhuis. In een video van ‘Architectural Digest’ geeft Margot Robbie een uitgebreide rondleiding in het roze huis van ‘s werelds beroemdste pop. “Het is niet praktisch, maar eigenlijk is niets dat voor Barbie.”