Stijn Coninx maakt film over Tijl Uilenspiegel: “Darmkanker deed me beseffen dat je met bepaalde dingen niet mag wachten”

Film Broers Dardenne eisen dat hun film ‘Tori et Lokita’ van affiche Iraans filmfesti­val wordt gehaald

‘Tori et Lokita’, de nieuwe langspeelfilm van Jean-Pierre en Luc Dardenne, staat op de affiche van het Fajr Internationaal Filmfestival in de Iraanse hoofdstad Teheran. En dat tot groot ongenoegen van het Belgische regisseursduo. In een communiqué laten de broers weten dat ze eisen dat hun film van de affiche wordt gehaald.

2 februari