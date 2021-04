Steven Spielberg toont eerste trailer van ‘West Side Story’ tijdens Oscars

Film Onze vrouw in Hollywood volgde de Oscars: “Je zou bijna vergeten dat we in een pandemie zitten”

10:37 Kristien Gijbels, onze vrouw in Hollywood, volgde de Oscars live vanuit LA. “Het viel te verwachten dat de Vlamingen niet zouden winnen in de categorie ‘beste buitenlandse film’, al was de film met Koen De Bouw toch een grote kanshebber.”