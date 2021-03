Steven Spielberg regisseert zijn eigen (semi-biografische) Netflix-film

Wat doe je als je topregisseur bent en er een film over je eigen leven komt? Hem zelf regisseren, tiens. De film keert terug naar de jeugdjaren van Spielberg in de stad Phoenix. Een titel voor het semi-biografische werk is er nog niet en er wordt nog volop gezocht naar kinderen die de jonge Spielberg kunnen vertolken.

Spielberg zal samen met Tony Kushner het script schrijven. Kushner schreef de scenario’s voor Munich en Lincoln. De laatste keer dat Spielberg zelf in z'n pen kroop, was voor ‘A.I. Artificial Intelligence’ uit 2001. De Canadees Seth Rogen, die het hoofdpersonage speelde in de komedie ‘Knocked Up’, kruipt in de huid van de regisseur z'n favoriete oom. Michelle Williams, bekend van ‘Manchester by the Sea’ en ‘Venom’, zal dan weer een een personage vertolken dat gebaseerd is op zijn spraakzame en vriendelijke moeder, Leah. Die raakte in Hollywood alom bekend omdat ze met ‘The Milky Way’ een populaire delicatessenwinkel runde. De release van de biopic staat gepland in 2022.