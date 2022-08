Stemactrice van Ursula uit ‘The Little Mermaid’ overleden

Carroll was voornamelijk bekend voor haar spraakmakende rol als zeeheks Ursula in ‘De Kleine Zeemeermin’. Een rol die ze ook met veel plezier op zich nam voor onder andere vervolgen, series en videogames van de film. De ‘Poor Unfortunate Souls’-zangeres vertelde in 2003 aan ‘Makin’ Toons’-auteur Allan Neuwirth: “Het was mijn hele leven lang al een ambitie van mij om een Disney-film in te spreken.” De actrice werd ook beloond voor deze rol, want in 1995 won ze een Grammy in de categorie ‘Beste zang voor kinderen’.