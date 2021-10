Staking crewleden Hollywood afgewend na voorlopig akkoord met producenten

TV Nog vier dagen om een deal te sluiten: crewleden uit Hollywood dreigen met histori­sche staking op maandag

14 oktober De klok begint serieus te tikken in Hollywood. Als er geen deal gesloten wordt, leggen zowat crewleden in Hollywood op maandag 18 oktober om één na twaalf ‘s middags het werk neer. Het zou de eerste keer in het 128-jarig bestaan van de vakbond zijn dat er zo’n massale staking wordt georganiseerd.