Staande ovatie in Cannes voor ‘Close’, de kanshebber op een Gouden Palm van Lukas Dhont

Cast van 'Downton Abbey' ziet er onherken­baar uit op de rode loper in Londen

Lady Mary Crawley, Lady Edith Crawley, Carson en Daisy zagen er onherkenbaar uit op de première van de film ‘Downton Abbey: A New Era’ in Londen. Voor de gelegenheid ruilden ze hun historische kostuums in voor hedendaagse galakleren. ‘Downton Abbey’-fans in ons land moeten niet meer lang wachten. De film, gebaseerd op de gelijknamige Britse televisieserie, komt bij ons uit op 4 mei.

27 april