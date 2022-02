‘Squid Game’ schrijft geschiedenis en Lady Gaga in de armen van Bradley Cooper: alles wat je moet weten over de SAG Awards

FilmOp zondag 27 februari werden in Santa Monica (Californië) de Screen Actors Guild Awards uitgereikt. Het werd een uitzonderlijke avond, want heel wat acteur vielen tijdens de awardceremonie voor het eerst in de prijzen. Daarnaast maakte de populaire Netflixreeks ‘Squid Game’ zijn favorietenrol meer dan waar. Het was bovendien de eerste keer dat een niet-Engelstalige serie kans maakte op een prijs. Ontdek hieronder alle hoogtepunten van de show.

Een opmerkelijk moment was de overwinning van ‘CODA’-ster Troy Kotsur. Deze laatste heeft op zondag de SAG Award voor de beste mannelijke bijrol gewonnen. De 53-jarige is de eerste dove acteur die de prijs in ontvangst heeft genomen. In zijn dankwoord in gebarentaal blikte Kotsur terug op de tijd waarin hij het probeerde te maken als acteur en soms in zijn auto moest slapen. “Jullie weten hoe het gaat als beginnende acteur. Vroeger sliep ik in mijn auto of in mijn kleedkamer backstage. Ik ging van zetel naar zetel. Jullie begrijpen wat ik bedoel, toch?” Ook waarschuwde hij al grappend zijn dochter dat de award niet bedoeld was om haar oorbellen aan op te hangen en dankte hij zijn vrouw dat ze hem voor hij de rode loper opging nog even liet checken of zijn gulp niet open stond. Wat later won Kotsur nog een tweede SAG Award samen met zijn ‘CODA’-collega’s. De film ging er uiteindelijk vandoor met de hoofdprijs. De castleden mochten de prijs voor beste ensemble ophalen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Photo News

Troy Kotsur is ook niet de enige acteur die voor het eerst in de prijzen viel tijdens de SAG Awards. Ook Will Smith viel voor de allereerste keer in de prijzen. Hij won een award voor zijn rol als Richard Williams in ‘King Richard’. Smith kreeg nadien heel wat felicitaties. Vooral zijn goede vriend Denzel Washington was erg trots op hem. “Hij is altijd al een soort van mentor voor mij geweest”, aldus Will Smith. “Hij gaf mij een knuffel en zei het volgende: Ik ben zo blij voor jou. Dit gaat echt jouw jaar worden.”

Eerste niet-Engelstalige serie

Ook ‘Squid Game’ heeft geschiedenis geschreven op de awardceremonie. De Zuid-Koreaanse serie ‘Squid Game’ was als eerste niet-Engelstalige serie genomineerd voor een Amerikaanse Screen Actors Guild Award. Lee Jung-jae won zijn eerste SAG award voor zijn rol als Seong Gi-hun. Hij is ook niet de enige acteur uit de reeks die in de prijzen vielen. Zijn collega Jung Ho-yeon kreeg eveneens een award voor haar rol als Kang Sae-byeok in de populaire Netflixreeks. In totaal heeft de reeks drie prijzen gewonnen. Naast hoofdrolspelers Jung Ho-yeon en Lee Jung-Jae heeft ook het stuntteam van de serie een award gewonnen. Naast de drie categorieën waarin de serie won, was ‘Squid Game’ ook genomineerd voor beste ensemble in een dramaserie. Die award ging echter naar de cast van ‘Succession’.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Photo News

In de filmcategorieën van de SAG Awards, de jaarlijkse prijzen van acteursbond SAG-AFTRA, wonnen Will Smith en Jessica Chastain voor hun hoofdrollen in tennisdrama ‘King Richard’ en biopic ‘The Eyes of Tammy Faye’. Ariana DeBose mocht de SAG Award voor beste vrouwelijke bijrol ophalen voor haar vertolking van Anita in Steven Spielbergs ‘West Side Story’. In de televisiecategorieën van de SAG Awards gingen de prijzen voor beste acteurs in een comedy naar Jason Sudeikis en Jean Smart voor hun werk in ‘Ted Lasso’ en ‘Hacks’. De cast van ‘Ted Lasso’ werd ook geëerd als beste ensemble in een comedy. SAG-AFTRA reikt alleen awards uit voor acteerprestaties en niet voor titels an sich, waardoor de beeldjes voor beste ensemble vaak worden gezien als de hoofdprijs binnen een categorie. Bij de miniseries, waarvoor alleen de beste acteur en beste actrice worden gekozen, gingen Kate Winslet (‘Mare of Easttown’) en Michael Keaton (‘Dopesick’) er met de winst vandoor.

Verder kreeg Helen Mirren de Life Achievement Award. De actrice kon het bovendien niet laten om tijdens haar speech enkele grapjes te maken. Zo vertelde Helen onder meer het geheim van haar succes. “Kom op tijd en hang het niet uit”, klonk het al lachend. Op het eind van haar speech bedankte Mirren nog al haar collega’s. “Acteurs, jullie zijn een magnifieke groep. Dit is voor alle acteurs, bedankt.”

Blote voeten

Verder was er tijdens de SAG Awards plaats voor nog wat opvallende momenten. Selena Gomez kwam bijvoorbeeld zonder schoenen het podium op. Eerder op de avond struikelde de zangeres namelijk over haar schoenen op de rode loper. Als gevolg besloot Gomez om haar hoge hakken dan maar gewoon uit te doen. Daarnaast was er ook tijd voor een kleine reünie. ‘A Star Is Born’-collega’s Bradley Cooper en Lady Gaga vielen elkaar in de armen wanneer ze elkaar zagen tijdens de ceremonie. Ondertussen is al drie jaar geleden dat de awardwinnende film in de zalen verschenen is. Zowel Cooper als Gaga waren ook dit jaar genomineerd tijdens de Sag Awards. De zangeres maakte kans op een award voor haar vertolking van Patrizia Reggiani in ‘House of Gucci’. Bradley Cooper was dan weer genomineerd voor zijn rol in ‘Licorice Pizza’.

(Lees verder onder de tweet.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Michael Keaton zag zijn hoogtepunt van de avond dan weer aan zijn neus voorbijgaan. Keaton won zondagavond een SAG Award voor zijn rol in dramaserie ‘Dopesick’, maar de acteur was toen dat bekend werd net even de zaal uitgelopen voor een bezoekje aan het toilet. De 70-jarige spurtte alsnog door het publiek naar het podium, waar hij oprolde om de prijs in ontvangst te nemen. De acteur begon zijn dankspeech met: “Sorry, ik was even snel naar het herentoilet, het is daar trouwens hartstikke druk.” Variety deelde later een clipje uit de persruimte, waarin Keaton verklaart dat hij dacht dat hij nog zeker twintig minuten had voor zijn categorie aan de beurt was.

Alhoewel zijn moment op het podium vanwege het wc-incident met een lach begon, werd Keaton ook emotioneel tijdens zijn speech. ‘Dopesick’ is een serie over de opiatencrisis in de Verenigde Staten, en de acteur droeg zijn award op aan zijn zus Pam en haar zoon Michael, die in 2016 overleed aan een overdosis. Keaton zei ook dat hij dankbaar is dat hij als acteur dingen aan de kaak kan stellen. “Ik heb een baan waardoor ik onderdeel kan zijn van een productie als Dopesick, die mensen laat nadenken, conversaties aanzwengelt en tot verandering kan leiden. Wie mag er nu zulk werk doen? Hoe bevoorrecht ben ik dat er iets goed kan komen uit wat ik doe?”

Ontdek hieronder een overzicht van alle winnaars Uitstekende prestatie door een cast in een film Belfast

CODA (winnaar)

Don’t Look Up

House of Gucci

King Richard Uitstekende prestatie door een mannelijke acteur in een hoofdrol Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Andrew Garfield, Tick, Tick... Boom

Will Smith, King Richard (winnaar)

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth Uitstekende prestatie door een vrouwelijke acteur in een hoofdrol Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye (winnaar)

Olivia Colman, The Lost Daughter

Lady Gaga, House of Gucci

Jennifer Hudson, Respect

Nicole Kidman, Being the Ricardos Uitstekende prestatie door een mannelijke acteur in een bijrol Ben Affleck, The Tender Bar

Bradley Cooper, Licorice Pizza

Troy Kotsur, CODA (winnaar)

Jared Leto, House of Gucci

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog Uitstekende prestatie door een vrouwelijke acteur in een bijrol Caitríona Balfe, Belfast

Cate Blanchett, Nightmare Alley

Ariana DeBose, West Side Story (winnaar)

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Ruth Negga, Passing Televisieprijzen Uitstekende prestatie door een ensemble in een dramaserie The Handmaid’s Tale

The Morning Show

Squid Game

Succession (winnaar)

Yellowstone Uitstekende prestatie door een mannelijke acteur in een dramaserie Brian Cox, Succession

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Lee Jung-jae, Squid Game (winnaar)

Jeremy Strong, Succession Uitstekende prestatie door een vrouwelijke acteur in een dramaserie Jennifer Aniston, The Morning Show

Jung Ho-yeon, Squid Game (winnaar)

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Sarah Snook, Succession

Reese Witherspoon, The Morning Show Uitstekende prestatie door een ensemble in een komedieserie The Great

Hacks

The Kominsky Method

Only Murders in the Building

Ted Lasso (winnaar) Uitstekende prestatie door een mannelijke acteur in een komedieserie Michael Douglas, The Kominsky Method

Brett Goldstein, Ted Lasso

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso (winnaar) Uitstekende prestatie door een vrouwelijke acteur in een komedieserie Elle Fanning, The Great

Sandra Oh, The Chair

Jean Smart, Hacks (winnaar)

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso Uitstekende prestatie door een mannelijke acteur in een miniserie of televisiefilm Murray Bartlett, The White Lotus

Oscar Isaac, Scenes from a Marriage

Michael Keaton, Dopesick (winnaar)

Ewan McGregor, Halston

Evan Peters, Mare of Easttown Uitstekende prestatie door een vrouwelijke acteur in een miniserie of televisiefilm Jennifer Coolidge, The White Lotus

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Margaret Qualley, Maid

Jean Smart, Mare of Easttown

Kate Winslet, Mare of Easttown (winaar)

De SAG Awards werden zondag, na een virtuele ceremonie vorig jaar, weer met publiek uitgereikt in Santa Monica. De filmprijzen gelden als belangrijke graadmeter voor de Oscars.

LEES OOK: