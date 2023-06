Spin-off van ‘Fast & Furious’ met Dwayne Johnson krijgt officiële titel

FilmHet lijkt wel een saga waar er maar geen eind aan komt, maar toch zou het in 2025 gedaan zijn met de ‘Fast & Furious’-films. Dan verschijnt immers het elfde deel in de bioscoop en is de verhaallijn van de hoofdfilms afgerond. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat we niet terugkeren naar de actievolle wereld van Dom en co, want nu werden er meer details bekendgemaakt rond de spin-off met Dwayne ‘The Rock’ Johnson in de hoofdrol.

Wat startte als een actiefilm in 2001, mondde uit in wereldwijde sensatie met maar liefst tien films, spin-offs én zelfs een pretparkattractie. Nu - 22 jaar later - loopt de tiende film in de reeks, ‘Fast X’, in de Belgische bioscopen en wordt er al volop gewerkt aan de toekomst van de franchise. Zo is er een spin-off in de maak met niemand minder dan publieksfavoriet Dwayne Johnson.

In 2019 kreeg Johnson al een eigen spin-off samen met Jason Statham: ‘Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw’, maar de volgende film in het rijtje zal volledig rond Johnsons personage Luke Hobbs draaien. Het magazine ‘Production weekly’ onthulde zopas ook de officiële titel van deze nieuwe ‘Fast’-prent: ‘Fast & Furious Presents: Hobbs & Reyes’. Ze baseerden zich op een lijst met alle namen van geplande projecten uit de entertainmentindustrie. Die kreeg het magazine in handen van een anonieme en interne bron.

Volledig scherm Dwayne Johnson (links) en Jason Statham (rechts) in 'Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw'. © Universal Pictures

In de nieuwe spin-off zullen we ook het nieuwe personage Dante Reyes wat beter leren kennen. Die rol werd geïntroduceerd in de meest recente film in de saga, ‘Fast X’, en wordt vertolkt door Jason Momoa. Wanneer deze nieuwe spin-off net te zien zal zijn in de bioscoop, is helaas nog niet geweten.

Het volgende deel in de hoofdfranchise ‘Fast & Furious’ staat voorlopig gepland voor een release op 4 april 2025.

