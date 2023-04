Spin-off ‘John Wick’ in juni 2024 te zien

In de actiefilm speelt Ana de Armas (‘Blonde’) de hoofdrol. Ze schittert als huurmoordenaar, die is opgeleid in de tradities van de Ruska Roma. Ze gaat op een belangrijke missie, vlak nadat haar familie is vermoord. Ook Keanu Reeves speelt mee in de film. De Canadese acteur herneemt zijn rol als John Wick. Daarnaast is ook de inmiddels overleden Lance Reddick te zien in de langverwachte spin-off. Hij speelde in de filmreeks de rol van Charon, de conciërge van het Continental Hotel in New York. ‘Ballerina’ is is geregisseerd door Len Wiseman en geschreven door Shay Hatten.